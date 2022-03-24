راقصة وفنانة شهيرة.. شاهد كيف كانت النجمة التي كرمها الرئيس السيسي اليوم وهي شابة.. لن تتوقع من هي؟

كتب امير فتحي في الخميس 24 مارس 2022 02:43 صباحاً - إنها الراقصة الاستعراضية المصرية فريدة فهمي التي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم 23 مارس ، وذلك ضــمن فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022.

فريدة فهمي حضرت الاحتفالية لتتسلم تكريمها، وذلك في أول ظهور لها بعد غياب طويل عن الساحة الفنية والإعلامية، والتقطت عدد من الصور مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وظهرت فريدة فهمي بشعر أبيض قصير، وقد بدت بمــلامح مخــتلفة كثيرا، نظرا لعوامل الزمن، إلا أنها كانت محتفظة بصحتها ولياقتها.

من هي فريدة فهمي؟

وفريدة فهمي هي راقصة وممثلة مصرية من مواليد عام 1940، والدها كان أستاذا للهندسة الصناعية بجامعة القاهرة، ثم اختير عميداً لمعهد السينما عام 1964، ووالدتها أجنبية أسلمت وأطلقت على نفسها اسم (خديجة).

أحبت فريدة فهمي الفن منذ صغرها وخاصة الرقص، وشجعها والدها ونمى موهبتها واشترى لها بدلة رقص قبل أن تكمل سن العاشرة، ولكنه اشترط عليها أن تكمل دراستها، وكانت أول رقصة لها فى مدرج كلية هندسة، حيث كان يعمل والدها في عمر الثامنة.

زواجها من علي رضا وتأسيس فرقة رضا:

التحقت فريدة فهمي بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، أحبت المخرج علي رضا رغم فارق العمر بينهما وتزوجته عام 1958، كما تزوجت شقيقتها نديدة من شقيقه محمود رضا، وأسسوا معا فرقة فلكلورية كمؤسسة عائلية تحت اسم فرقة رضا للفنون الشعبية، والتي نجحت في تحقيق مراكز أولى في معظم المحافل والمهرجانات الدولية التي مثلت مصر خلالها.

تولي محمود رضا تصميم الرقصات، فيما كان شقيقه على مخرج الاستعراضات، وأصبحت فريدة بطلتها، ونديدة مصممة لملابس الفرقة وساعدتها والدتها فى تنفيذها، ثم بعدها قامت هى بتصميم أزياء الفرقة، و قدمت أول عروضها فى أغسطس 1959.

أفلام فريدة فهمي السينمائية:

خاضت فريدة فهمى العديد من التجارب التمثيلية في السينما، وكانت المشاركة الأولى من خلال الفيلم العربي “فتى أحلامى” أمام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كما حصلت على بطولة فيلم من سلسلة أفلام إسماعيل ياسين الشهيرة وهو “إسماعيل يس في البوليس الحربى” عام 1958 وحققت من خلاله شهرة كبيرة.

ومن أبرز الأفلام التي شاركت فيها، “غريبة” عام 1958، “ساحر النساء” عام 1958، “جميلة” عام 1958، “الأخ الكبير” عام 1958، “إجازة نصف السنة” عام 1962، “غرام في الكرنك” عام 1962، “حرامي الورقة” عام 1070، “أسياد وعبيد” عام 1978.

عروض فريدة فهمي الإستعراضية:

قدمت فريدة العديد من العروض فى مصر وخارجها فقدمت فى أكثر من 30 دولة للتعريف بالفن الاستعراضي المصرى، وقدمت اكثرمن 300 استعراض عالمي أمام العديد من القادة والرؤساء، وعلى أهم مسارح العالم مثل مسرح الأمم المتحدة بنيويورك، وقاعة ألبرت هول بلندن، ومسرح الأوليمبيا وغيرها.

اعتزلت فريدة فهمي التمثيل والرقص وهي فى سن 43 عاما للمحافظة على تاريخها، وبعد اعــتزالها ووفــاة والدها أصيــبت والدتها باكتئاب فسافروا إلى أمريكا، وحصلت هناك على دكتوراة فى الرقص الشرقي من جامعة كاليفورنيا، وأنشأت فيها قسم للرقص ودرست فيه.

منحها الملك حسين وسام الكوكب الأردني عام 1965، وحصلت فريدة فهمي على جائزة الدولة فى العلوم والفنون عام 1967، ووسام من الرئيس التونسي الحبيب بورقية عام 1973، كما كُرمت من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، ومهرجان أفلام فاتن حمامة، ووزارة الثقافة بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها.

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