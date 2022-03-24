شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تنعى ابنة خالتها مها ساويرس: علمتنى مازعلش من حد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة هالة صدقى ابنة خالتها مها ساويرس التي وافتها المنية، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "أنعى بكل حزن ابنة خالتى مها ساويرس وللأسف خبت عن الجميع مرضها ومارضيتش تزعج حد لمدة عامين وأكثر، واليوم وصل الجثمان من نيويورك".

وأضافت: "مها علمتنى إنى مازعلش من حد لأنه ممكن يكون تعبان ومش عايز حد يعرّف، وأعترف إنى حقيقى كنت زعلانة منها لأنها لم تحضر عزاء أمى وهى تعلم مدى تعلقى بأمى، صحيح جوزها العظيم وأولادها حضروا بس هى لأ، النهاردة عرفت هى ماجاتش العزاء ليه، الله يرحمك يا مها".

من ناحية أخرى تشارك الفنانة هالة صدقي، في مسلسل "فاتن أمل حربى" بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، خالد سرحان، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، جيلان علاء، وفادية عبد الغنى وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه بالدراما التلفزيونية، وإخراج ماندو العدل.