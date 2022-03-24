شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد جيسيكا شاستين..أنقذت العالم فىinterstellar وطفولتها كانت صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الخميس 24 مارس، مع عيد ميلاد نجمة هوليود جيسيكا شاستين، أحد أهم نجمات هوليود، حيث تتم اليوم عامها الـ45، وذلك بعدما حفرت اسمها بأحرف من ذهب خلال مسيرة فنية طويلة، بعدما شاركت في بطولة العديد من الأفلام البارزة في تاريخ هوليود لتترشح لجائزة الأوسكار مرتين في مسيرتها، بالإضافة لنيلها العديد من الجوائز الأخرى.



جيسيكا

وبالتزامن مع الاحتفال بمولدها نسلط الضوء اليوم على عدة معلومات عنها في السطور التالية.

عاشت جيسيكا شاستين في فقر شديد بفترة طفولتها، وذلك بعدما تطرقت في حوار صحفى أخير عن حجم معاناتها مع الفقر في الصغر وذلك من خلال تصريحات لصحيفة صنداي تايمز، حيث قالت إنها لا تتحدث عن الأمر كثيرا وأن الناس لا تتوقع أن تكون نشأت في طبقة فقيرة، لكنه أمر حقيقي وقد عانت كثيرا وهي طفلة، وأضافت أن نشأتها في فقر، يجعلها تتمني ألا يعيش أحد نفس الحياة التي كانت تعيشها متمنية ألا يحرم أحد من أي شيء يحتاجه.

عندما كانت تدرس في مدرسة جويليارد للفنون المسرحية ، كانت تعمل في نفس المدرسة، مؤكدة أن الكثير من الناس كانوا يشعرون بمعاناتها وكان يساعدونها وهي طفلة ولولاهم لما وصلت إلى ما وصلت له.

لعبت في فيلم interstellar دور ابنة بطل العمل ماثيو ماكونهى، والتي تمكنت خلال أحداث الفيلم من إنقاذ البشرية وحل المعادلة التي أنقذت سكان الكوكب من وجود بديل لهم يرحلوا له بعد دمار الأرض، وتمكنت من لعب الدور باقتدار رغم أن ماكونهي اكبر منها في الحقيقة بـ 7 سنوات فقط.



شاستين

خضعت في عام 2017 لعملية جراحية كبيرة في معصمها، لم تمنعها عن المشاركة بأكثر من عمل فنى في نفس العام.



جيسيكا شاستين

آخر أعمال جيسيكا كان فيلم The Eyes of Tammy Faye والذي يدور حول نظرة حميمة على النجاح غير العادي، والفشل، للعازفة التليفزيونية تامي فاي باكر، وذلك خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، حيث نهضت تامي فاي وزوجها، جيم باكر، من بدايات متواضعة لإنشاء أكبر شبكة بث ديني في العالم ومنتزه ترفيهي، وقد تم تبجيلهما لرسالتهما من الحب والقبول والازدهار.