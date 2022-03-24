مسلسلات رمضان2022.. نور خالد النبوي يكشف سبب حماسه لحكاية "راجعين ياهوى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

يشارك الفنان نور خالد النبوي في مسلسل "راجعين ياهوى" ضمن الموسم الدرامي الرمضاني القادم 2022.

ويظهر "نور" للمرة الأولى مع والده الفنان خالد النبوي في عمل درامي.

وعن الأسباب التي حفزته لللعمل، قال أثناء ظهوره في برنامج " ET بالعربي": "لقيت متعة، لقيت تفاصيل كتير بتشرح شخصية بسهولة وبسلاسة، الشخصيات كلها مترابطة".

وتابع نور قائلا: "الشخصيات كتير، إحنا 25 شخصية في المسلسل، وكل شخصية ليها قصة".

مسلسل "راجعين يا هوا" بطولة النجوم: خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أحمد بدير، أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، نور خالد النبوي، وجلا هشام، وآخرون، ويعرض العمل على شاشتي (إم بي سي)، و(سي بي سي)، وعلى منصتي (شاهد) و(واتش إت).