حدث بالفن| شعائة وفاة فنان وآخر التطورات الصحية لطارق الشيخ وزوجة آخر تتهمه بطردها من المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد-وائل توفيق:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بشائعة وفاة الفنان أحمد حلاوة، وأحدث ظهور للفنانة نيللي، وفاة زوجة الشاعر عبد الوهاب محمد، وطليقة الفنان سيد رجب تتهمه بطردها من المنزل وإنكار حقوقها، وغيرها من الأخبار الفنية.

أحدث ظهور لـ نيللي.. هل تعود لفوازير رمضان؟

نشر الإعلامي عمرو الليثي، مقطع فيديو مع النجمة القديرة نيللي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".. (التفاصيل من هنا)

كرمها الرئيس في حفل الأم المثالية.. من هي فريدة فهمي؟

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفنانة فريدة فهمي، خلال حفل "تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022". (التفاصيل من هنا)

وفاة زوجة الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد

أعلن المنتج محمد العدل، وفاة زوجة الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد، السيدة خديجة النصيري.. (التفاصيل من هنا)

طليقة سيد رجب: طردني من البيت وأنكر حقوقي وأنا مريضة سرطان

قالت السيدة الأمريكية "كيكي نيلسون"، طليقة الفنان سيد رجب، إنه "طردها من منزلهما في منطقة دهشور، وأنكر حقوقها فيه"، حسبما ذكرت.. (التفاصيل من هنا)

أشرف زكي ينفي وفاة أحمد حلاوة

نفى الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، ما تردد عن وفاة الفنان الكبير أحمد حلاوة.. (التفاصيل من هنا)

أول تعليق من ابنة أحمد حلاوة على شائعة وفاة والدها

علقت الشاعرة هبة حلاوة، ابنة الفنان الكبير أحمد حلاوة، على شائعة وفاة والدها.. (التفاصيل من هنا)

على أجهزة التنفس.. ابنة الفنان أحمد حلاوة تكشف الحالية الصحية لوالدها بعد شائعة وفاته

قالت هبة حلاوة ابنة أحمد حلاوة، إن حالة والدها متأخرة للغاية، بعد تدهور حالته الصحية منذ أيام، ودخل على إثرها العناية المركزة، ويرقد حاليا على أجهزة التنفس الصناعي.. (التفاصيل من هنا)

مؤلفة البحث عن علا لـ "مصرواي": "قرأت خبر التحضير للجزء الثاني من المسلسل زي الناس "

صرحت السيناريست غادة عبد العال، أنها علمت بوجود جزء ثاني من مسلسل "البحث عن علا" من الأخبار، ولم يتواصل معها أحد.. (التفاصيل من هنا)

حسن دنيا لـ "الخليج 365": جمعية المؤلفين والملحنين اعتمدت زيادات للرعاية الطبية للأعضاء

صرح الملحن حسن دنيا، عضو مجلس إدارة جمعية المؤلفين والمحلنين، أنه تم التوقيع مع هيئة التأمين الصحي لتوفير الرعاية الطبية لأعضاء الجمعية.. (التفاصيل من هنا)

المنتج أيمن حنفي لـ "الخليج 365": طارق الشيخ عاد لمنزله وسنطرح أغنية جديدة في عيد رمضان

صرح المنتج أيمن حنفي أن الفنان طارق الشيخ عاد لمنزله، بعد استقرار حالته الصحية.. (التفاصيل من هنا)