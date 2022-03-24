ريهام حجاج أنيقة وقمر داخل سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريهام حجاج

نشرت الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ساندي

نشرت الفنانة ساندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

قمر

نشرت الفنانة اللبنانية قمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل سيارتها.

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان قصير.

نجوى كرم

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من مدينة دبي الإماراتية.

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بأحد المطاعم.

سلمى رشيد

نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

سيرين عبدالنور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أحمر جذاب.