محمد علي رزق عن أحمد حلاوة: "الحالة حرجة ومحتاج دعوات الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، على شائعة وفاة الفنان الكبير أحمد حلاوة.

وكتب "رزق": "الدكتور أحمد حلاوة عايش يا جماعة الحمد لله، بس الحالة للأسف حرجة جدا، هو محتاج دعوات الناس فعلا، أدعوله يا جماعة".

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أكد في تصريح خاص لمصراوي، أن الحالة الصحية للفنان الكبير حرجة، ونفى الشائعات حول وفاته

كما أكد الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أن الأمر مجرد شائعة

الفنان أحمد حلاوة نقل إلى المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي، ومنذ أيام أعلن خروجه من المستشفى وتعافيه من الإصابة