ملابس إبنة صفاء جلال تضعها في موقف محرج.. والفنانة: الناس بتشتمني بسببها – (شاهد الصورة)

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 مارس 2022 11:57 مساءً - تعد الفنانة صفاء جلال أحد أهم الفنانات في فترة التسعينات، وشاركت في العديد من المسلسلات والأفلام مع كبار النجوم، ولها شعبية كبيرة في الوسط الفني وبين الجماهير، ولكنها ابتعدت فترة طويلة عن الفن ثم عادت من جديد

كشفت الفنانة صفاء جـلال أنها تتعرض للكثير من الانتـقادات، بسبب ارتداء ابنتها للحجاب، معربة عن استيائها الشديد من هذا الأمر، ومؤكدةً أن هذا الأمر شخصي، وأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مكانًا للانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها النجوم.

وقالت الفنانة صفاء جلال خلال مشاركتها في مؤتمر شارع أليف: إحنا بقينا في مجتمع متوحش، مبحبش أتواجد وخلاص، السوشيال ميديا بقت مرعبة، الناس قاعدة وراء الشاشة عشان تشـتم.

وتابعت الفنانة المصرية صفاء جلال: في ناس بتشتمني عشان بنتي محجبة وأنا لأ، وفي ناس تانية بتشتمني لأني حجبتها أساسًا، ولكن في جميع الأحوال، مش هقدر أرضي كل الناس.

كما كشفت صفاء جلال أن ابنتها لم ترغب أيضًا في العمل بالتمثيل مثل والدتها، وقررت الابتعاد تمامًا عن الوسط الفني، مؤكدة أن هذه هي الرغبة شخصية لها، ولم تجبرها الفنانة على شىء.

صفاء جلال تشارك في مسلسل “ملف سري” رمضان 2022

من ناحية أخرى، ​كشفت صفاء جلال عن إستعدادها​ للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2022 بعد غياب عدة أعوام عن السباق من خلال “مسلسل ملف سري​”، والذي يجمعها مع الممثل المصري ه​اني سلامة​.

وأضافت صفاء في تصريحاتها أنها تحرص في الأعمال الفنّية على الانتقاء الجيد حتى لو كلفها الأمر الإبتعاد عن الشاشة لبعض الوقت، ولكن تحافظ على صورتها وتاريخها الفني بأعمال تحترم المجتمع العربي.

وأشارت إلى أنها تشارك في مسلسل “ملف سري” كضيفة شرف مع الفنان هاني سلامة والكثير من النجوم

مسلسل “ملف سري”، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي ويشارك في بطولته إلى جانب هاني سلامة، نضال الشافعي، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبد الغني، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، إيمان يوسف.

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