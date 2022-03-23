نيللي.. هل تعود لتقديم الفوازير؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هنأت الفنانة المصرية نيللي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وذلك عبر ظهورها في فيديو قصير Reel مع الإعلامي المصري عمرو الليثي.

انتهز الليثي فرصة وجود نيللي معه ليسألها عما إذا كانت لديها نية للعودة إلى تقديم الفوازير التي اعتاد المصريون والجماهير في الوطن العربي على متابعتها، ولكنها أجابت بشكل قاطع «لا».

نيللي كانت قد غنت في وقتٍ سابق جزء من تتر فوازير «الخاطبة» وذلك في العام 1980، بينما كانت في ريعان شبابها.

آخر ظهور للفنانة نيللي كان في ديسمبر من العام الماضي، وذلك أثناء الاحتفال بيوم ميلاد الفنان سمير صبري الـ 85، حيث نشرت وقتها مقدمة البرامج بوسي شلبي عددًا من الصور لحفل يوم الميلاد.

وظهر بين الحضور برفقة نيللي وسمير صبري، كل من بشرى وزوجها، جمال سليمان، المخرج محمد عبدالعزيز ودينا، فيما جاء قالب التورتة في الاحتفال بجمل أغاني شهيرة لسمير صبري ولقطات له.

أما في نوفمبر من العام 2021، فحظيت الفنانة نيللي بتكريم هام عن مجمل أعمالها في مهرجان القاهرة السينمائي بنسخته الماضية، وقتها أجرت ندوة صحفية أكدت فيها أنها لم تعتزل الفن بعد، ولكنها الآن ترفض العديد من الأعمال التي لا تناسبها، ولكنها في الوقت الحالي لا تعلم بعد ما العمل الذي سيجعلها تعود إلى الفن من جديد.