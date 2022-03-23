صورة خلف الكاميرات.. ليلى علوي تطلّ من كواليس “دنيا تانية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ليلى علوي صورة من كواليس مسلسلها الرمضاني الجديد ” دنيا تانية”الذي تعود به للدراما الرمضانية بعد غياب 6 سنوات، منذ آخر أعمالها مسلسل “هي ودافنشي” عام 2016، الذي قدمته مع النجم خالد الصاوي.

وظهرت ليلى في الصورة، التي نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، مع فريق العمل خلف الكاميرات

وأرفقت ليلى مع الصور تعليقًا، قالت فيه: “صباح الخيرات، من دنيا تانية”.

“دنيا تانية” بطولة ليلى علوي، مي سليم، مجدي كامل، وفاء صادق، أشرف زكي، فراس سعيد، نورهان، شريف عمر، شاهيستا سعد وغيرهم.

وظهرت ليلى علوي في برومو المسلسل الذي نشرته من قبل، وهي تقرأ رسائل على الموبايل الخاص بها، وكان تعبير الصدمة واضحاً على وجهها.

وجاء برومو المسلسل مشابهاً لحلم تعيشه ليلى علوي وتتابع أحداثه مثل الشريط السينمائي، وفي الخلفية كان صوتها يحكي عن المأساة التي تعرضت لها، لنشاهدها في مرحلة سابقة تتزين أمام المرآة، ثم وهي تدخل غرفة ابنها وتستعرض صوره المعلقة على الحائط، ثم محاولة إنعاش قلب الطفل، وأخيراً تستيقظ ليلى علوي من كابوس مفزع.

والمسلسل سيناريو وحوار حمدي التايه وعمر مؤمن، إشراف على الكتابة أمين جمال، غناء التترات شيرين وجدي، إخراج أحمد عبد العال وإنتاج إيهاب طلعت.

يذكر أن ليلى علوي عرض لها مسلسل “منورة بأهلها” على منصة شاهد، والمسلسل من بطولة غادة عادل، باسم سمرة، ناهد السباعي، محمد حاتم ونخبة من النجوم.