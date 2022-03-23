نجوى كرم تتألق في إكسبو الشارقة.. “الجمال نعمة من الله”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: افتتحت النجمة اللبنانية نجوى كرم معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في إكسبو الشارقة، فتجولت في أرجاء المعرض وأخذت صورًا تذكارية.

ووجهت نجوى كرم كلمة شكر إلى القيّمين على المعرض الذين كانوا في استقبالها لدعوتها إلى المعرب كضيفة شرف وتمنت لو أن العالم لا يكف عن الترويج للجمال ومصدره لأنه نعمة من الله ويبقى الشرق مصدرا للحب والسلام والجمال.

وقبل المغادرة قدم سعادة سيف المدفع رئيس مركز إكسبو الشارقة درعا تكريميا الى شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم كعربون شكر لحضورها.

على صعيد آخر، تحتفل شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بعيد الفطر المبارك هذا العام مع جمهور الجالية العربية في تركيا، إذ تحيي حفلًا فنيًا كبيرًا في مدينة اسطنبول يوم 3 مايو المقبل.

وعبّرت نجوى كرم عن حماسها للقاء الجمهور في تركيا فقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام”: “رح نسهر لطلوع الضّو الـ عبالو يفوت بهالجو يلاقينا بـ ٣ مايو اسطنبول – تركيا حتى نحتفل سوا بعيد الفطر”.

يُذكر أن نجوى كرم طرحت في الفترة الماضية أغنيتين جديدتين تعاونت فيهما مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية الأولى بعنوان “مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، والأغنية الثانية تحمل اسم “ساحر قلوب” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، والأغنيتين من إخراج هس غدار.