شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تحيى حفلاً غنائيًا بالإمارات فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة شيرين عبد الوهاب، حفلاً غنائيًا، في الإمارات يوم 4 مايو المقبل وهو مايتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن ليالى ياس على مسرح الاتحاد أرينا، ومن المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.



شيرين عبد الوهاب

وتصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب التريند خلال الأيام الماضية بعد ظهورها من جديد في إحياء أحد الأفراح، بعد غياب استمر لأكثر من 6 سنوات بعيدة عن المشاركة في المناسبات الخاصة، وسرعان ما حظى ظهورها المميز على تفاعل كبير من قبل جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

ونشرت شيرين عبد الوهاب مقطع فيديو من مشاركتها في حفل الزفاف عبر حسابها على تويتر، وكتبت: "مبروك لينا وأحمد، بارك الله لكما، ربنا يسعدكم، شكرا يا لينا على حبك لأحمد اللي خلاكي تجهزي ليه المفاجأة دي، مبروك صديقي وأخويا الصغير أحمد ربنا يديم عليك السعادة، شكرًا يا أحمد على متابعتك ليا من سنين، مبسوطة إنى كنت معاكم، فرحت بيكوا وفرحت ليكوا من كتر الحب الصادق اللي شوفتوا منكم".

شيرين عبد الوهاب تعيش حالياً حالة من النشاط الفنى بعد فترة من الركود، حيث أحيت مؤخراً حفلا غنائيا بالكويت، وتستعد شيرين للعديد من المفاجآت الفنية سوف تعلن عنها خلال الأسابيع المقبلة.