شكرا لقرائتكم خبر عن "تعديل" أفضل فيلم تسجيلى قصير و"أنا حر" أفضل فيلم طويل بمهرجان الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان الإسماعيلية فى دورته الـ23 عن جوائز الأفلام التسجيلية القصيرة والطويلة، حيث صعد على المسرح لتوزيع الجوائز لجنة تحكيم المسابقة والتي ضمت المونتيرة داليا الناصر ومدير التصوير ديفيد بالاسيوس، وليان الشواف والمخرج محمود سليمان.

ونال فيلم "العربة السوداء" إخراج إديليت كارزويف، تنويه خاص بمسابقة أفلام التسجيلية القصيرة، فيما نال الفيلم الإسبانى "أنيما أنيماى أنيميام " للمخرجين جولييتا جاسروك، خوسيه (بوتكسا) بوشاديس مارتينيز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة نفسها وتسلمها الموزع الموسيقى Eduardo Joge.

بينما ذهبت جائزة أفضل فيلم إلى الفيلم الصربى "تعديل" للمخرج ديان بتروفيك وقيمتها ثلاثة آلاف دولار وتسلمها المخرج المخرج ديان بتروفيك.

أما بمسابقة أفلام التسجيلية الطويلة، نال الفيلم الهولندى البوسنى الفرنسى "البحث عن الأحصنة" للمخرج ستيفان بافلوفيتش بجائزة لجنة التحكيم الخاصة وقيمتها آلفان دولار، وتسلمها المنتجة كوستانا بانوفيش.

بينما نال الفيلم البلجيكى "أنا حُر" للمخرجة لورا بورتيير، جائزة أفضل فيلم وقيمتها ثلاثة آلاف دولار وشهد حفل الختام غياب المخرج الفرنسي لادج لى والذي عاد إلى بلده بعدما انتهى من عمله.

ويقام مهرجان الإسماعيلية المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التى تتخصص فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته فى عام1991.