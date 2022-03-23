سبب غياب وزيرة الثقافة عن حفل ختام الدورة الـ 23 لمهرجان الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والتي يرأسها المخرج سعد هنداوى، بقصر الثقافة، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي نائبا عن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وبحضور السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، وعدد من القيادات والسينمائيين والفنانين.

ونقل المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي خلال كلمته، تحيات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة للحضور وخالص إعتذارها عن عدم إمكانية الحضور لظروف مرضية طارئة.

وقال جلال، في كلمته: "بالإنابة عن سيادتها يشرفني الحضور وإلقاء كلمة حفل ختام هذا المحفل الدولي السينمائي الهام، الذي تحرص وزارة الثقافة على إقامة فعالياته ورعايته سنوياً، وذلك ضمن منظومة وزارة الثقافة المتمثلة في دعم كافة الفنون بعناصرها المتنوعة، حيث تعتبر فنون السينما ذات مكانة خاصة ضمن هذه المنظومة".

وأضاف، أنه لا يمكن أن نغفل أن لمصر تاريخاً عريقاً وممتداً في السينما الوثائقية والتسجيلية والروائية القصيرة وسينما التحريك، إلى جانب الأفلام الروائية الطويلة بالطبع.

وأشار إلى أن الفوز الحقيقي هو الحرص على المشاركة في فعاليات هذا المهرجان الذي بلغ دورته الثالثة والعشرين، بكافة فعالياته من ندوات وورش وعروض ومسابقات.