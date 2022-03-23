رمضان 2022.. فيفي عبده تكشف عن الإعلان الرسمي لمسلسل "شغل عالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة فيفي عبده، عن الإعلان الرسمي لمسلسل "شغل عالي" الذي يعرض في دراما رمضان 2022.

ونشرت فيفي، الإعلان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "الإعلان الرسمي لمسلسل شغل عالي في رمضان 2022 بإذن الله، انتظرونا أنا وحبيبتي شيرين رضا والكاست الكبير اللي معانا.. المسلسل يعرض على قناة النهار، وأبو ظبي، وقنواتART ، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل".



تدور أحداث مسلسل "شغل عالي" حول الصديقتان فيفي عبده وشيرين رضا، وتواجهان العديد من المواقف الكوميدية خلال الحلقات.

مسلسل "شغل عالي" بطولة: فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.