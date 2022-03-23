مؤلفة البحث عن علا لـ "مصرواي": "قرأت خبر التحضير للجزء الثاني من المسلسل زي الناس "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

صرحت السيناريست غادة عبد العال، أنها علمت بوجود جزء ثاني من مسلسل "البحث عن علا" من الأخبار، ولم يتواصل معها أحد.

وقالت في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "قرأت الخبر زيي زي الناس، ومحدش كلمني في أي حاجة، أو تواصل معايا، ومعنديش فكرة الخطوات الجاية إيه، ومعنديش أي معلومات"

كانت الفنانة هند صبري قد أعلنت عن التحضير للجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" لعرضه قريبا عبر منصة "نتفليكس".

ونشرت "هند" مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وقالت فيه: "هنكمل، علا قصتها لسه مخلصتش، ومش هي اللي علمتنا أن نهاية قصة هي بداية قصة جديدة؟ يبقى عشان علا تاخد فرصتها التانية لازم يبقى في موسم تاني من البحث عن علا.. علا عبد الصبور مكملة معاكم في موسم جديد من البحث عن علا حصريا على نتفليكس.. استنونا".

"البحث عن علا" من بطولة هند صبري، والتي شاركت كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري.

المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال ومن إخراج هادي الباجوري.

وشارك في بطولة العمل: سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي، ندا موسى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: يسرا، خالد النبوي، وفتحي عبدالوهاب.