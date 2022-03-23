أول رد من محامية الفنان سيد رجب على اتهامات طليقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أصدرت محامية الفنان سيد رجب، بيانا صحفيا، للرد على اتهامات طليقته السيدة كريستينا نلسون ديفيس.

وجاء في البيان: "راعنا ما نشر اليوم 23 مارس 2022 على الصفحة الشخصية بتطبيق الفيس بوك للسيدة/ كريستينا نلسون ديفيس مطلقة الفنان / سيد رجب من ادعاءات غير صحيحة، تمس الحياة الشخصية، وهى ادعاءات لا علاقة لها بالحقيقة أو الواقع".

وتابع البيان: "راعنا اختيار المذكورة لعنوان مثير يحمل اسم (كواليس أبو العروسة) بما يتضمنه من إساءة للمسلسل واستغلالا لنجاحه ونجاح الفنان سيد رجب فيه، بعدما حظى بغالبية مشاهدة المصريين له وحبهم وتقديرهم لدوره".

واستكمل: "نؤكد مجددا بأن كل ما ادعته مطلقة الفنان سيد رجب بعيدا عن الحقيقة، حيث يوجد بينه وبينها خصومة ونزاعات قضائية أمام المحاكم المصرية بما يمنعه من التعليق أو التعقيب أو تفنيد أو تصحيح ما أوردته في منشورها".

وأوضح البيان: "انطلاقا من إحترام الفنان سيد رجب للعلاقة والعشرة الطويلة فإنه ينأى بنفسه عن الخوض في أمورهما الشخصية، ويؤكد أن الخلافات بينه وبين مطلقته ـ رغم محاولاته الدؤوبة لحلها وديا وسابقة عرضه للعديد من الحلول المرضية عليها تجنبا لخوض غمارها من خلال ساحات القضاء إلا أنها رفضتها جميعا بما في ذلك من دلالات لا مجال لتفسيرها هنا – وفى جميع الأحول يؤكد الفنان سيد رجب امتناعه عن الخوض في أي تفاصيل شخصية بحسب أن الأمور ما زالت متداولة أمام المحاكم".

وأضاف البيان: "ولا يفوت الفنان سيد رجب الإشارة إلى أن توقيت النشر يحمل تعمد الإساءة له استغلالا لنجاح مسلسل أبو العروسة والالتفاف الجماهيرى حوله وهو ما يجعله يحتفظ بكافة حقوقه القانونية قبل مطلقته بخصوص ما تقدم، وفي النهاية يؤكد الفنان سيد رجب على احترامه لجمهوره العريض وقيمه الاسرية وإحترامه للقضاء المصري وإلتزامه بالخضوع لما سينتهي إليه الأحكام القضائية في هذا الخصوص".

وكانت طليقة الفنان سيد رجب، قد كتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "سيد رجب يطردني من بيتنا في دهشور وينكر أن لي أية حقوق فيها في البداية لم تكن لي رغبة في عرض الأمور على الرأي العام بهذا الشكل، ولكنني الآن أود أن أحكي قصتي مع سيد رجب، فهو لا يمكن الرجل الذي تزوجته ووثقت به".

وتابعت: "منذ عدة أيام ذهبت إلى منزلي في دهشور للتأكد من أن كل شىء على ما يرام، لاستقبال بعض الأصدقاء في اليوم التالي، غير أنني فوجئت بمنعي من الدخول، فقد أحضر سيد رجب بعض أفراد الأمن وأمرهم بمنعي من دخولي إلى مزرعتي وبيتي بها".

وأضافت: "اتفقنا أنا وسيد رجب على الانفصال بشكل ودي دون طلاق حتى يستمر التأمين الصحي الخاص بي والإقامة في مصر، واتفقنا كذلك أن يدفع لي نفقة شهرية مناسبة وأن يساعدني في الحصول على مسكن مناسب بمرور الوقت ودون أسباب رفض سيد رجب التوقيع على الاتفاق".