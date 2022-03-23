رمضان2022.. تفاصيل شخصية نرمين الفقي في مسلسل "الكبير أوي 6" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تشارك الفنانة نرمين الفقي بالجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد مكي، ويعرض في دراما رمضان 2022 على قناة "ON".

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة نرمين الفقي لـ"الخليج 365"، أنها تظهر بالعمل في دور رئيسة عصابة، ويلجأ إليها أحمد مكي ولكنها ترفض التعامل معه.

وأضافت المصادر، أنها صورت مشاهدها مع أحمد مكي خلال الأيام الماضية في ديكور داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

مسلسل "الكبير أوي" يعود في رمضان 2022 بالجزء السادس، بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس، بطولة النجم أحمد مكي، وبمشاركة معظم نجوم الأجزاء السابقة مثل بيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام وليلى عز العرب وغيرهم، ومن إخراج أحمد الجندي.

ويعرض مسلسل "الكبير أوي ج 6"، حصريًا على شاشة ON، وعبر منصتي "شاهد" و"WATCH IT واتش ات".