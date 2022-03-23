دريد لحام بتصريحات مثيرة للجدل.. لحظات عندما كان جنيناً في رحم والدته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الممثل السوري القدير دريد لحام جدلاً واسعاً، بعدما نشر فيديو عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، يتحدّث فيه عما كان يسمعه وهو في رحم والدته قبل الولادة.

في التفاصيل، ظهر الممثل دريد لحام في الفيديو وهو يقول “يُقال إنّ الطفل يسمع ما يحصل في العالم الخارجي قبل ولادته، وبالفعل أنا استذكر هذه اللحظات عندما كنت جنيناً في رحم أمي أثناء حملها في الشهر السابع”.

وأضاف لحام “كنت أضع اذني على بطن أمي من الداخل وأسمعهم يتحدّثون عن البرد القارس وعن عذاب السوريين على أيدي الفرنسيين. لكني كنت أشعر بالأمان في رحم أمي”.

وتابع دريد لحام “عندما أصبح عمري 9 اشهر في رحم أمي، رأيت يداً تمتد إليّ لإخراجي الى العالم الخارجي، وكنت أرفض الخروج بعد ما سمعته!”، ثم غنّى أغنية “يامو” المشهورة بصوته.