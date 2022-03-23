بيونسيه وبيلي إيليش تغنيان في حفل جوائز الأوسكار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن منتجون يوم الثلاثاء أن نجمتي الموسيقى بيونسيه وبيلي إيليش ستقدمان أغنيتيهما المرشحتين للأوسكار في حفل تسليم الجوائز هذا العام المقرر له 27 آذار.

وستغني بيونسيه أغنية (بي ألايف) “كن حيا” التي شاركت في كتابتها لفيلم “كينغ ريتشارد” الذي يتناول السيرة الذاتية لبطلتي التنس فينوس وسيرينا وليامز في الحفل يوم الأحد.

وستقدم بيلي إيليش عرضا مشتركا مع شقيقها فينيس أوكونيل لأغنية فيلم جيمس بوند “نو تايم تو داي”.

وستشارك في العروض كذلك ريبا ماكنتاير وسيباستيان ياترا ويتنافس المغنيون الأربعة على جائزة أوسكار لأفضل أغنية أصلية.