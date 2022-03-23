شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب يرد على اتهامات طليقته: أحترم العشرة الطويلة والقضية أمام المحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محامية الفنان سيد رجب بيانا للرد على اتهامات طليقته السيدة كريستينا نلسون ديفيس، واصفا تلك الاتهامات بالادعاءات غير الصحيحة والتى تمس الحياة الشخصية، ولا علاقة لها بالحقيقة أو الواقع.

وأضاف البيان: راعنا اختيار المذكورة لعنوان مثير يحمل اسم "كواليس أبو العروسة" بما يتضمنه من إساءة للمسلسل واستغلالا لنجاحه ونجاح الفنان سيد رجب فيه، بعدما حظى بغالبية ممشاهدة المصريين له وحبهم وتقديرهم لدوره.

وأكد البيان أن هناك خصومة بين الفنان سيد رجب وطليقته أمام المحاكم المصرية بما يمنعه من التعليق أو التعقيب أو تفنيد أو تصحيح ما أوردته في منشورها.

وشدد البيان على أنه انطلاقا من احترام الفنان سيد رجب للعلاقة والعشرة الطويلة فإنه ينأى بنفسه عن الخوض في أمورهما الشخصية، ويؤكد أن الخلافات بينه وبين مطلقته ـ رغم محاولاته الدؤوبة لحلها وديا وسابقة عرضه للعديد من الحلول المرضية عليها تجنبا لخوض غمارها من خلال ساحات القضاء إلا أنها رفضتها جميعا بما في ذلك من دلالات لا مجال لتفسيرها هنا – وفى جميع الأحول يؤكد الفنان سيد رجب امتناعه عن الخوض في أي تفاصيل شخصية بحسب أن الأمور ما زالت متداولة أمام المحاكم.

ولا يفوت الفنان سيد رجب الإشارة إلى أن توقيت النشر يحمل تعمد الإساءة له استغلالا لنجاح مسلسل أبو العروسة والالتفاف الجماهيرى حوله وهو ما يجعله يحتفظ بكافة حقوقه القانونية قبل مطلقته بخصوص ما تقدم.

كانت طليقة الفنان سيد رجب قد نشرت منشورا عبر صفحتها على فيس بوك حول طلاقها غيابيا، وحرمانها من حقوقها، وعددت ما أنفقته على بيتهما في دهشور مسكن الزوجية.

وكانت كيكى نيلسون، طليقة الفنان سيد رجب نشرت بوست طويل عبر حسابها على فيس بوك قالت فيه: "سيد رجب يطردني من بيتنا فى دهشور وينكر إن لى أية حقوق فيها فى البداية لم تكن لى رغبة فى عرض الأمور على الرأى العام بهذا الشكل، ولكنني الآن أود أن أحكي قصتي مع سيد رجب، فهو لا يمكن الرجل الذي تزوجته ووثقت به".

وتابعت: "منذ عدة أيام ذهبت إلى منزلي في دهشور للتأكد من أن كل شىء على مايرام، لاستقبال بعض الأصدقاء في اليوم التالي، غير أنني فوجئت بمنعي من الدخول، فقد أحضر سيد رجب بعض أفراد الأمن وأمرهم بمنعي من دخولي إلى مزرعتي وبيتي بها".

وأردفت في حديثها: "اتفقنا أنا وسيد رجب على الانفصال بشكل ودي دون طلاق حتى يستمر التأمين الصحي الخاص بي والإقامة في مصر، واتفقنا كذلك أن يدفع لي نفقة شهرية مناسبة وأن يساعدني في الحصول على مسكن مناسب بمرور الوقت ودون أسباب رفض سيد رجب التوقيع على الاتفاق".

وأكملت: "كيف يتم إنكار كل ذلك؟ إنه علاقة دام 21 سنة واستثمرت فيه كامل مدخراتى، والآن أجد نفسي غير قادرة على الوفاء بمصر، وفات التقاضي وأحتاج إلى مساعدة معارفي وأصدقائى التي تكلفنى الكثير إضافة إلى الفحوصات الدورية لمرض السرطان يكون الحال في عدم وجود تأمين طبي؟ لقد أنهيت حياتي العملية ولم يعد لي مصدر دخل يكفل لي حياة كريمة... والأمر الأكثر قسوة هو مقاطعة أولاد سيد لي وحرماني من رؤية أحفاده لابنته فقد كنت أحبهم كثيرا وهم على يقين بذلك.