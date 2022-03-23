شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال لـ حمو بيكا: ربنا يهديك وأنت فى حالك وأنا فى حالى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عمر كمال خلال لقائه فى برنامج" ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365، ويقدمه الزميل عادل عبد الله، عن الأزمة التى نشبت مؤخرا بينه، وبين مطرب المهرجانات حمو بيكا، وقال خلال لقائه:" يا حمو ربنا يهديك عليا، وبلاش تكره الناس فيا، وأضاف قائلا: يا حمو عمرك ما مشيت ورايا وغرقت، وكشف عن رفضة لأغنية جديدة طرحها حمو كانت تجمعهما سويا، وأنهى حديثه:"أنا بحبك يا حمو لكن أنت فى حالك وأنا فى حالى".

ويعيش المطرب عمر كمال خلال الآونة الأخيرة فترة نشاط فنى، ساعدته فى الانتشار، فبعد أن أجري جولة غنائية فى عدد من الدول العربية، أجري جولة في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين لوس انجلوس وشيكاغو وأعلن مؤخرا عن جولة غنائية أخري لكن هذه المرة في أوروبا، حيث نشر صورته برفقة فريق عمله من خلال حسابه علي إنستجرام وعلق عليها بـ " توكلنا على الله .. رحلة حفلات أوروبا".

وانتهى المطرب عمر كمال من تسجيل ديو جديد مع المطرب حمادة مجدى، بعنوان "أنتى قطتى"، كلمات مصطفى حدوتة، وألحان نادر زكى، وتوزيع ساسو، وسوف يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب داخل أحد استوديوهات شبرامنت على أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من تصويرها.

كان نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة قد كشف كواليس أغنية "سهرانين" التى يتعاون خلالها مع المطرب حمادة مجدى، قائلا فى تصريحات لـ"الخليج 365"، حمادة صوته مميز ومطرب شاطر ولما عرض عليا الأغنية وافقت لأنها تدور فكرتها عن السهر، وهى أغنية اجتماعية وإيقاعها سريع، كما أن الأغنية تحتوى على أكثر من إفيه، متمنيًا نجاحها مع الجمهور.