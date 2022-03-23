"فنانون نعوه رغم بقاءه على قيد الحياة".. أحمد حلاوة ليس أولهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثارت شائعة وفاة الفنان أحمد حلاوة، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، عقب تداول عدد من وسائل الإعلام وفنانين الشائعة، ما دفع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الخروج بتصريحات لنفي ما يتم تداوله عن الفنان القدير أحمد حلاوة ورحيله عن عالمنا.

لم يكن الفنان أحمد حلاوة، الحالة الأولى التي ينعى فيها نجوم الفن زميلا لهم، وهو لا زال على قيد الحياة، فمنذ أيام تعرض الفنان اللبناني الكبير أنطوان كرباج، لنفس الموقف خلال الأيام الماضية، حيث تناولت وسائل إعلام لبنانية، خبر وفاة الفنان اللبناني الكبير أنطوان كرباج إثر مضاعفات صحية، مما دفع عدد من الفنانين لنعيه عبر حساباتهم المختلفة عبر السوشيال ميديا، على الرغم من كونه على قيد الحياة.

وخرج بعدها وليد نجل الفنان اللبناني أنطوان كرباج، لينفي شائعة وفاة والده، مؤكدا أنه على قيد الحياة.

وأعادت زوجة وليد نجل أنطوان كرباج، نشر البوست الخاص بوالده، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "أعلنت وسائل إعلام لبنانية منذ 15 دقيقة وفاة أنطوان كرباج، وهذه مجرد شائعة قبيحة تسببت في صدمة كبيرة لوليد كرباج وأنا وعائلته وجميع أصدقائنا".

وأضافت: "الحمد لله أنطوان بخير وتحدثنا معه حالا.. من المحزن كيف ينشر الإعلام اللبناني الأخبار دون إعادة فحصها أولاً".

وليد أكد أن ما تردد بشأن صحة والده أصابه بصدمة كبير وكذلك كل أصدقاء الأسرة"، متمنيا من الجميع أن يهدأوا، واستنكر في نهاية منشوره ما فعلته وسائل الإعلام "والله عيب".

أما عن النجوم الذين قاموا بنعي الفنان أحمد حلاوة عبر حساباتهم:

محمد محمود

الفنان محمد محمود كتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان القدير احمد حلاوة في ذمة الله"

أحمد السبكي

المنتج أحمد السبكي كتب عبر حسابه بموقع إنستجرام: "تنعى شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع والمنتج أحمد السبكي وكافة العاملين، ببالغ الحزن والاسى الفنان الكبير أحمد حلاوة".

بدرية طلبة

كتبت الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها بموقع إنستجرام: "لا حول ولا قوة إلا بالله، الأستاذ الفنان أحمد حلاوة في ذمة الله، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".