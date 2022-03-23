بالصور.. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفلت الإعلامية بوسي شلبي، بعيد ميلادها الذي يوافق 17 مارس، أمس الثلاثاء، بصحبة أصدقائها في أجواء مختلفة.

ونشرت "بوسي" عدد من الصور تجمعها بالفنانة العراقية شذى حسون، والفنانة التونسية لطيفة، والمخرجة إيناس الدغيدي وعدد من الأصدقاء، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت بوسي على الصور قائلة: "عيد ميلاد برج الحوت إيناس الدغيدي وشذى حسون وأنا وسوزي في بيت أختي وصديقتي منال في دبي علي طريقة هاواي، شكرا أصحابي وجودكم في حياتي سعادة".

وكانت بوسي شلبي قد شاركت في حفل توزيع جوائز الموريكس دور الذي أقيم منذ أيام بمدينة دبي الإماراتية، وحضره كوكبة من نجوم الفن في العالم العربي.