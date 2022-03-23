على أجهزة التنفس.. ابنة الفنان أحمد حلاوة تكشف الحالية الصحية لوالدها بعد شائعة وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عمارة:

قالت هبة حلاوة ابنة أحمد حلاوة، إن حالة والدها متأخرة للغاية، بعد تدهور حالته الصحية منذ أيام، ودخل على إثرها العناية المركزة، ويرقد حاليا على أجهزة التنفس الصناعي.

وأضافت هبة في تصريح خاص لمصراوي، الأربعاء، أنها تشعر بالحزن والاستياء بعد نشر بعض المواقع الصحفية خبر وفاة والدها الفنان أحمد حلاوة دون التأكد منه، متابعة:"بطلب من كل الناس تنشر خبر انه عايش، وبطلب من الجميع انهم يدعوا له بالشفاء".

كان الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، نفى ما تردد عن وفاة الفنان الكبير أحمد حلاوة.

وأكد "زكي" في تصريح خاص لمصراوي، أن الحالة الصحية للفنان الكبير حرجة، ونفى الشائعات حول وفاته.