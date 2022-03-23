"كانت من يهون عليا قسوة الحياة".. لطيفة تنعى زوجة الشاعر عبدالوهاب محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة لطيفة، السيدة خديجة النصيري زوجة الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد، التي وافتها المنية اليوم الأربعاء.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على إنستجرام: "كانت.. ماذا كانت بالنسبة لي؟.. كانت الأهل والحضن والأخت والأم أحيانا، دوجة الغالية أو خديجة عبد الوهاب محمد".

تابعت: "كانت دائماً من يهون عليا قسوة الحياة ومن يحتضني في غربتي بيتها، كان هو الحضن الذي كبرت فيه تدافع عني في كل المواقف تساندني وتقويني في اللحظات الصعبة، تختار معايا الأغاني ومتحيزالي في كل ما يكتبه العظيم الراحل الغالي عبد الوهاب محمد".

أضافت: "الله يرحمك يا دوجة، كم أنا موجوعة على فراقك أخذتي معاكي كل الذكريات الحلوة التي كبرت بها ونجحت بها معاكي، أعزي نفسي وأعزي كرمه ومحمد، وكل أهلي لأنك واحدة منهم.. في جنة الخلد يا دوجه يا غالية".

وكان المنتج محمد العدل، أعلن وفاة زوجة الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد، السيدة خديجة النصيري، اليوم الآربعاء.

المنتج محمد العدل، كتب عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلي ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. انتقلت إلى رحمة الله تعالي خديجة محمد علي النصيري، حرم المرحوم عبد الوهاب محمد الشاعر، ووالدة كل من كرمة عبد الوهاب محمد، ومحمد عبد الوهاب محمد، برجاء الدعاء، تعازينا القلبية".

الشاعر فوزي إبراهيم، عضو مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "رحمها الله توفيت صباح اليوم، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، في مسجد الحصري، ودُفنت في مقابر الأسرة".

السيدة خديجة، قبل رحيلها أكدت أن أغنية "مين يآمن لك مين"، التي غناها المطرب ماهر العطار، كتبها من أجلها زوجها الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد.