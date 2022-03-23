أول تعليق من ابنة أحمد حلاوة على شائعة وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الشاعرة هبة حلاوة، ابنة الفنان الكبير أحمد حلاوة، على شائعة وفاة والدها.

وكتبت "هبة" عبر حساب والدها الرسمي بموقع فيسبوك: "بابا على أجهزة التنفس الصناعي، كفاية إشاعات أرجوكم، إحنا فينا اللي مكفينا، وربنا قادر على كل شيء".

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أكد في تصريح خاص لمصراوي، أن الحالة الصحية للفنان الكبير حرجة، ونفى الشائعات حول وفاته

كما أكد الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أن الأمر مجرد شائعة

الفنان أحمد حلاوة نقل إلى المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي، ومنذ أيام أعلن خروجه من المستشفى وتعافيه من الإصابة