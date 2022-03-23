تامر حمزة عن شائعة وفاة أحمد حلاوة: "اتأكدوا الأول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طلب المخرج تامر حمزة، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عدم الترويج للشائعات، خاصة بعد انتشار شائعة وفاة الفنان الكبير أحمد حلاوة.

وكتب "حمزة": "أرجوكم اتأكدوا الأول وبلاش اشاعات، دكتور أحمد حلاوة بخير ربنا يديله الصحة، ويرجعلنا على خير بإذن الله".

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أكد في تصريح خاص لمصراوي، أن الحالة الصحية للفنان الكبير حرجة، ونفى الشائعات حول وفاته

كما أكد الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أن الأمر مجرد شائعة

الفنان أحمد حلاوة نقل إلى المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي، ومنذ أيام أعلن خروجه من المستشفى وتعافيه من الإصابة.