مسلسلات رمضان 2022.. محمد عبده يكشف لمصراوي تفاصيل مشاركته في "المشوار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "المشوار"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022؛ ملصقا دعائيًا للفنان محمد عبده، المشارك في بطولة العمل.

الفنان محمد عبده، عضو فريق "بلاك تيما" الغنائي، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الحمد لله سعيد بالمشاركة في المسلسل، خاصة أنه كان حلم حياتي العمل مع المخرج محمد ياسين".

وتابع: "بدأت تصوير مشاهدي في المسلسل، منذ 3 أشهر، ولم أنتهي بعد، وكل ما أستطيع الكشف عنه حاليا، أنني أؤدي شخصية (كمال)، وأتمنى أنال بها إعجاب الناس، في هذا العمل المهم".

الفنان محمد عبده، بدأ مشواره مع فريق "بلاك تيما"، الذي شارك في تأسيسه مع صديقيه الفنانين أمير صلاح الدين وأحمد بحر، وانضم إلى مركز الإبداع، وشارك بالتمثيل في عدة عروض، منها مسرحية "سينما مصر"، وإلى جانب مسلسل "أحسن أب" مع الفنان علي ربيع.

مسلسل "المشوار" يشهد التعاون الأول بين الفنان محمد رمضان، والمخرج الكبير محمد ياسين.

ويشارك في بطولة مسلسل "المشوار" النجوم: دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، ندا موسى، أحمد صفوت، سارة عبدالرحمن، والعمل من تأليف محمد فريد، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدي جوهر.