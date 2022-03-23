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أشرف زكي ينفي وفاة أحمد حلاوة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نفى الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، ما تردد عن وفاة الفنان الكبير أحمد حلاوة.

وأكد "زكي" في تصريح خاص لمصراوي، أن الحالة الصحية للفنان الكبير حرجة، ونفى الشائعات حول وفاته.

كما أكد الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أن الأمر مجرد شائعة.

الفنان أحمد حلاوة نقل إلى المستشفى، بعد إصابته بفيروس الشهر الماضي، ومنذ أيام أعلن خروجه من المستشفى وتعافيه من الإصابة.

أحمد حلاوة من مواليد 1949، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله: (رأفت الهجان، الاختيار 2، الثعلب، القضاء في الإسلام، هارون الرشيد، حرامية في تايلند، هارمونيكا) وغيرها من الأعمال.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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