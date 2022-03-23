رمضان 2022.. محمد حاتم: "بطلوع الروح" جريء وسيجذب المشاهد من أول حلقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان محمد حاتم، إن فكرة مسلسل "بطلوع الروح" المقرر عرضه عبر شاشة "mbc مصر" في موسم مسلسلات رمضان 2022؛ جريئة ومثيرة للاهتمام وستجذب المشاهد من الحلقة الأولى.

ويتوقف محمد حاتم عند شخصية "أكرم" التي يقدمها، ويقول في بيان صادر عن "mbc مصر": "هو شخص مشتت، يحاول طوال الوقت تحقيق ذاته، ورغم أنه إنسان ناجح في عمله، لكنه غير راض عن نفسه وغير سعيد بما حققه، ويختار طريقاً يصعب الرجوع منه".

ويشير إلى أن "أكرم متزوج من (روح - منة شلبي)، ويحبها ويحب ابنهما، وهم يعيشون معاً حياة طبيعية، لكن يحصل ظرف ما يجعله يتخذ خيارات غريبة عنه، ونلمس لديه بعض الغموض ونكتشف سببه بعد الحلقة الأولى".

ويؤكد أن "ثمة مشاهد مواجهات مع (روح)، وهناك علاقة مباشرة أكثر مع (عمر - أحمد السعدني) داخل المعسكر".

ويختم حاتم بالقول: "موضوع (بطلوع الروح) فيه الكثير من المعلومات غير المنشورة على الإنترنت ولم يأت بها أحد".

تفاصيل مسلسل بطلوع الروح رمضان 2022

وتروي أحداث مسلسل "بطلوع الروح" حكاية "روح"، التي كانت تعيش حياة عادية، إلى أن يخدعها زوجها "أكرم" بالتنسيق مع أحدهم ويسافر بها إلى مركز لعمليات "داعش"، هناك تلتقي روح بنماذج مختلفة من الناس من بينهم "أم جهاد" زعيمة الجناح النسائي للتنظيم التي انعدمت الرحمة في قلبها، و"الدكتور نور" الذي يعمل مع هيئة مستقلة ويحاول إنقاذ المصابين، وشخصيات كثيرة أخرى، فهل تتحول "روح" رغماً عنها إلى عضو في التنظيم الإرهابي المتطرف أم تتمكن من الهروب والعودة إلى ديارها سالمة؟

أبطال مسلسل بطلوع الروح رمضان 2022

مسلسل "بطلوع الروح" من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، ويُعرض حصرياً على "MBC مصر" في رمضان 2022.

قناة عرض مسلسل بطلوع الروح رمضان 2022

يُعرض مسلسل "بطلوع الروح" حصرياً على قناة "MBC مصر" في رمضان 2022، بالإضافة لعرضه عبر منصة "شاهد".