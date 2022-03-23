فارس كرم.. نجم الأغنية الشعبية اللبنانية من دون منازع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يجول النجم اللبناني فارس كرم هذه الفترة في الولايات المتحدة الأميركية حيث يحيي مجموعة من الحفلات الناجحة جدا، إذ فاق عدد الحضور التوقعات. وهذا دليل نجوميته الكبيرة ومحبته في قلوب الناس.

وهذا الأمر ليس جديدا على كرم الذي بدأ حياته الفنية في العام ١٩٩٦ عندما شارك في برنامج “ستديو الفن” وفاز عن فئة الأغنية الشعبية. ثم إنطلق في عالم الغناء وقدّم عشرات الأغنيات التي لاقت إنتشارا واسعا وأبرزها ” التنورة”، ” سمع”، نسونجي”، ” الغربة” ، ” بلا حب بلا بطيخ”، وغيرها من الأعمال التي حفظها الجمهور عن ظهر قلب وكرسته نجم الأغنية الشعبية اللبنانية دون منازع.

أصدر المغني اللبناني قبل أسابيع أغنية جديدة بعنوان ” ع موعدنا ولا شو” التي صورها مع المخرج جو بو عيد بقالب كوميدي. وكان فارس كرم قد غاب عن إصدار أي جديد منذ العام ٢٠١٨ حيث قدم حينها ألبوم 44:36، وغيابه كان بسبب إنشغاله بوالده الذي توفي بعد معاناته مع مرض السرطان.

وبعد ذلك تزوج وأنجب طفلته الأولى مريم. يبتعد كرم عن الإعلام ولا يحبذ الإطلالات التلفزيونية لأنه يحب الغناء أكثر من الكلام . شارك في أهم المهرجانات العربية ومنها ” موازين” في المغرب ” جرش” في الأردن ” قرطاج” في تونس ” ليالي فبراير الكويت” ” المحبة والسلام” في سوريا، بالإضافة إلى مهرجانات في لبنان وبلاد الإغنراب.

يتميز فارس كرم بلونه الغنائي الذي لا يشبه أحدا من أبناء جيله، وهذا ما جعله يتميز ويلقى دعم شركة “روتانا” التي تدعمه، خاصة أن علاقة صداقة تجمعه مع رئيسها سالم الهندي ولم تتعكر هذه العلاقة يوما، وبقي صامدا طوال هذه السنوات في حضن هذه الشركة.