مؤسس موقع “ويكيليكس” يتزوّج في مراسم احتفال خلف القضبان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - مارس - 2022 5:28 مساءً

أفادت وكالة رويترز بأن ناشر تسريبات ويكيليكيس “جوليان أسانج” سيتزوج شريكته “ستيلا موريس” داخل سجن محكوم الحراسة في جنوب شرق لندن، الاربعاء ٢٣ آذار، وسط مراسم احتفالية صغيرة سيحضرها أربعة مدعويين. شاهدان رسميان وحارسان.

أسانج مسجون في بريطانيا، فيما تسعى السلطات الاميركية الى تسليمه للقضاء في تهم مرتبطة بالتجسس بسبب نشر موقع “ويكيليكس” وثائق عسكرية قبل عقد من الزمن.

الأسترالي البالغ من العمر ٥٠ سنة، والذي دحض الاتهامات، يقبع في سجن “بيلمارش” منذ عام ٢٠١٩، وقبل ذلك احتمى بالسفارة الإكوادورية في لندن مدة ٧ سنوات.

خلال وجوده في السفارة، رزق أسانج بطفلين من شريكته موريس المحامية التي التقى بها للمرة الأولى عام ٢٠١١ عندما انضمت الى العمل مع فريقه القانوني. وقد بدأت علاقتهما عام ٢٠١٥.

في سياق ذي صلة، ستحصل مراسم الزواج خلال زيارة لساعات في السجن، حيث يقضي معظم مجرمي بريطانيا الخطيرين محكومياتهم.

وقد رفضت ادارة السجن السماح للصحافيين والمصورين بالدخول وحضور الاحتفال.

هذا وكتببت “موريس” مقالا لصحيفة الغارديان قالت فيه: ” انا مقتنعة انهم خائفون من فكرة ان الناس سيرون أسانج كإنسان. خوفهم هذا يكشف أنهم يريدون ان يبقى جوليان غير مرئي للناس بأي ثمن، وخصوصا في يوم زفافه”، مشيرةً الى انها ستتزوجمن حب حياتها الذي وصفته بأنه رائع، ذكي ومرح.