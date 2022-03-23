سميرة أحمد تتحدث عن علاقتها بسعاد حسني وحقيقة شعورها ب ” الغيرة ” تجاهها

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 مارس 2022 06:50 مساءً - حلت الفنانة ” سميرة أحمد ” ضيفة ببرنامج صاحبة السعادة المذاع عبر قناة dmc مع الفنانة ” إسعاد يونس ” في حلقة يوم أمس الثلاثاء .

وخلال اللقاء ردت سميرة أحمد عن ما تردد حول غيرتها من الفنانة الراحلة ” سعاد حسني ” .. كما كشفت عن تفاصيل علاقتها بالسندريلا .

حيث نفت سميرة أحمد شعورها بالغيرة تجاه سعاد حسني مؤكدة على عدم معرفتها بسبب خروج مثل هذه الأقاويل .

وتابعت : ” دي حبيبتي ولا زلت أقول لغاية النهاردة إنها من الفنانات اللي مش هيجود الزمن بحد تاني زيها .. أنا بحبها جدا كفنانة لإنها كانت فنانة شاملة للدراما وللكوميديا وللأغاني وكانت جارتي ” .

وأضافت : ” تصدقي إن أنا في البنات والصيف لما بدأ عبد الحليم القصة بتاعته كنت بروح عشان أتفرج على سعاد حسني وكنت بقول الست دي هتبقى هايلة ” .

وأشارت الفنانة سميرة أحمد إلى أنها والفنانة الراحلة ” زيزي البدراوي ” والسندريلا كانوا أصدقاء مقربين ودائما ما يسافرون معا إلى الأسكندرية .

وعن وفاة سعاد حسني قالت : ” لما رجعت أنا كنت في المطار وأنا اللي خليت البنت اللي كانت قاعدة عندها حبسوها 24 ساعة .. قولتلها هي ماتت إزاي، قالتلي مش هقولك، قولتلها لا هتقولي غصب عنك ونزلت من العربية وقولت للظابط ” .

وأكملت سميرة أحمد : ” كنت تعبانة جدا وكنا مجموعة كبيرة أنا ورجاء الجداوي وحسين فهمي ونادية لطفي .. انا اللي خدت نادية لطفي من بيتها في جاردن سيتي ورحنا سوا .. إزاي أغير من سعاد، هي كانت بتعمل لون وأنا لون تاني حتى أدوارها كانت مختلفة عن أدواري ” .