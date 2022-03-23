سلاف فواخرجي تكشف عن شخصيتها في “مع وقف التنفيذ”.. شاهدوا البرومو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت الممثلة السورية سلاف فواخرجي الجمهور لمسلسلها الجديد “مع وقف التنفيذ” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، خصوصًا أن أن أيامًا قليلة تفصلنا عن الشهر الفضيل.

ونشرت سلاف فواخرجي البرومو الترويجي لمسلسل “مع وقف التنفيذ”، عبر حسابها على “إنستغرام”.

وكشف هذا البرومو عن ملامح شخصيتها التي ستجسدها في المسلسل، حيث يتضح أنها ستقوم بدور “جنان” العضو في البرلمان السوري، والتي تتميز بشخصيتها القوية، التي تمزج فيها الخير والشر، كما يتضح من البرومو أنها ترتدي الحجاب في بعض مشاهد المسلسل.

وأرفقت النجمة السورية مقطع البرومو ذلك بتعليقٍ، قالت فيه: “حكاية جنان العالم مع وقف التنفيذ# جنان# رمضان 2022”.

وتفاعل متابعو النجمة مع تشويقها للعمل الدرامي، معربين عن حماسهم الشديد لرؤية العمل، والتعرف إلى شخصية “جنان”، خصوصاً أنها تظهر بأكثر من شكلٍ في البرومو، ولا تستقر على شخصيةٍ واحدة.

والعمل الذي ينتمي لفئة الدراما الاجتماعية، من تأليف علي وجيه ويامن حجلي، وإخراج سيف الدين سبيعي، وإنتاج إيبلا للانتاج والتوزيع الفني، ويضم نخبة من النجوم، منهم: عباس النوري، غسان مسعود، نادين خوري، صفاء سلطان، صباح الجزائري، شكران مرتجى، فادي صبيح، يزن خليل، حلا رجب، وريام كفارنة.

ومن المتوقع، أيضاً، أن تظهر سلاف فواخرجي في الجزء الثاني من مسلسل “الكندوش” بشخصية “ياسمين”، الأرملة التي تعيش مع أطفالها، وتجمع علاقة حب سرية بينها وبين أحد الأثرياء يُدعى “عزمي بيك”، وهو ما يولد صراع الخير والشر.

كما تشارك سلاف فواخرجي، أيضاً، في مسلسل الخيال العلمي “البوابات السبع”، وهو من إخراج وتأليف محمد عبدالعزيز، بطولة غسان مسعود، شكران مرتجى، فايز قزق، فادي صبيح، جيانا عنيد، ورنا ريشة.