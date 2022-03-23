السبب الحقيقي وراء انسحاب أنغام من حفلها في دار الأوبرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف محمد صقر مهندس الصوت المسؤول عن حفل المطربة أنغام، الذي أُقيم في دار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الأم، في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم” كواليس المشكلة التقنية التي اعتذرت بسببها أنغام للجمهور وأدت إلى انسحابها من الحفل.

وأوضح صقر أنه عمل مع أنغام لمدة 20 عاماً في الاستوديو، لكن حفل الأوبرا كان الحفل الثاني الذي يتعاون فيه معها على المسرح. إذ قال: “حفل أنغام سبقته وصلة موسيقية للفنان إسلام القصبجي قدمها لمدة 35 دقيقة والناس كانت سعيدة جداً بها، وعندما صعدت أنغام على المسرح ومع دخول فرقتها وخروج الفرقة السابقة حدث تغيير في التجهيزات الخاصة بفرقتها والمايسترو هاني فرحات، واشتكت أنها لا تسمع بشكل جيد”. وأضاف: “في بداية الحفل حدث الخطأ بسبب تغيير الأوركسترا، وبعد ذلك هتف شخص من الجمهور “مش سامعين” وانتشرت كلمته بين الباقين مثل العدوى”.

وقال المايسترو خالد داغر، رئيس البيت الفني للمسرح: “الأخطاء كانت في أول الحفل وتم تداركها، وواصلت أنغام تقديم الحفل بعد معالجة الأخطاء، التي تتكرر بسبب اختلاف تجهيزات كل فرقة”.

وقطعت النجمة أنغام وصلتها الغنائية في حفل الأوبرا بشكل مفاجئ، بسبب حدوث مشاكل في الصوت، وبدأ الجمهور المتواجد في المسرح الكبير بالتشويش على أنغام، بحجة أن الصوت لا يصلهم بشكل جيد، وأدى ذلك الى قطع أنغام وصلتها وتوجيه رسالة الى الجمهور قائلةً: “لو سمحتم واحد بس يتكلم أنا مش شايفة فيه مشكلة في الصوت”، وظل الجمهور يصرخ ويحاول التشويش عليها، مما دفع أنغام الى أن تستأذن لترتاح مدة خمس دقائق انتظاراً لحل المشكلة، ثم الانسحاب من الحفل بعد تقديمها ثلاث أغنيات فقط.