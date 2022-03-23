هند صبري في جزء ثانٍ من “البحث عن علا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هند صبري عبر حسابيها في موقعَي “إنستغرام” و”تويتر” مقطع فيديو من مسلسلها “البحث عن علا”، الذي عُرض الفترة الماضية على إحدى المنصات الرقمية، وأعلنت من خلاله إمكانية إنتاج جزء ثانٍ من المسلسل.

وعلّقت هند على الفيديو بقولها: “علا عبد الصبور قصتها لسة بتبدأ… وعشان كده لازم يكون فيه موسم تاني من البحث عن علا! قريباً على نتفليكس”.

وكان خبر المطالبة بإنتاج جزءٍ ثانٍ من المسلسل قد تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول منه، وهو ما دفع صنّاع العمل لاتخاذ قرار بإنتاج جزء ثانٍ منه.

وشهد المسلسل عودة الشخصية “علا عبد الصبور”، والتي تلعب دورها هند صبري، حيث تواجه تحديات مختلفة خلال المرحلة الجديدة من حياتها وتكتشف حقائق ومفاجآت لم تكن تعلم بوجودها.

كذلك يناقش المسلسل مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، حيث يضم العمل نخبة من كبار الفنانين، منهم: سوسن بدر، وهاني عادل، وندى موسى، ومحمود الليثي، إضافة الى عدد من ضيوف الشرف من النجوم الكبار، وأبرزهم خالد النبوي وفتحي عبدالوهاب.