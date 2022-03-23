جورج وسوف بصورة مع نجوم الدراما السورية.. “أسماؤهم في قلبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان السوري جورج وسوف صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وظهر فيها برفقة كل من النجوم السوريين عابد فهد وعبد المنعم عمايري وجهاد سعد.

وظهر نجوم الدراما الثلاثة وعلى أكتافهم مناشف بيضاء عليها اسم “جورج وسوف”.

وقال جورج في تعليقه على الصورة: “إسمي على أكتافهم وإسمهم في قلبي.. ابداعهم فخر لسوريا وللعالم العربي”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة التي نشرها جورج وسوف وأكد المعلقون أن الأربعة نجوم كبار في عالم الفن العربي.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني من المقرر أن يحيي جورج وسوف حفلاً في “طابا” بمصر في الثالث عشر من “مايو” / أيار المقبل بينما كان قد أحيا حفلاً في ” الدومينيكان” قبل مدة محققاً الحفل نجاحاً كبيراً.

وكانت آخر أغاني جورج وسوف هي أغنية “ياه ع الزمن” وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري بينما الفيديو كليب من إخراج فادي حداد.