شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى غزوة أحد.. أبرز من قدمن هند بنت عتبة وشخصية حمزة بن عبد المطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 23 من مارس مع ذكرى غزوة أحد التي تعد واحدة من أشهر الغزوات في التاريخ الإسلامي، حيث أنها الموقعة الوحيدة التي انتهت بهزيمة المسلمين، وشهدت استشهاد حمزة بن عبد المطلب بنفس اليوم على يد وحشي بن حرب، بالإضافة لما شهده اليوم من أحداث درامية عديدة بانتقام هند بنت عتبة منه نظراً لأنه قاتل أبيها واخوتها، في غزوة بدر، بعدما مثلت بجسده الشريف.

الأمر الذى لم يتناساها الفن، الذى سلط الضوء على تلك الوقائع بأكثر من عمل فني ما بين السينما والدراما رغم قلتها، إلا أنهم دوماً ما كانوا مؤثرين وخلدوا في تاريخ الفن، ما دفعنا لتسليط الضوء على أبرز الشخصيات التي لعبت دور هند بنت عتبة وحمزة بن عبد المطلب.

مني واصف وعبد الله غيث

فيلم الرسالة يعتبر من أهم الأعمال الدينية، حيث لعبت فيه الفنانة القديرة مني واصف دور هند بنت عتبة، ولعبته ببراعة شديدة طوال أحداث الفيلم، .. أيضاً تمكن الفنان عبد الله غيث من لعب دور حمزة بن عبد المطلب واعتبره الكثيرون أبرز من لعب الشخصية في التاريخ.



منى واصف فى دور هند بنت عتبة



عبد الله غيث وعلى الجانب الآخر انطوني كوين بنفس الدور

مي سكاف في مسلسل عمر

قدمت الممثلة السورية مي سكاف خلال مسلسل عمر الذى قدم عن شخصية عمر بن الخطاب، دور هند بنت عتبة، وكان لها خلال الأحداث نصيباً كبيراً من التسليط على شخصيتها وصلت لحد غزوة اليرموك ودورها الشهير وقتها في تحفيز المسلمين الفارين بداية الموقعة حتي تحول الأمر وصار النصر للمسلمين.



مي سكاف في مسلسل عمر



الممثل محمد مفتاح في مسلسل عمر

محمد مفتاح في دور حمزة بن عبد المطلب بمسلسل عمر

لعب الممثل محمد مفتاح شخصية حمزة بن عبد المطلب ببراعة شديدة طوال أحداث مسلسل "عمر" مقدماً ملحمة فنية شديدة.