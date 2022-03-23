حلا شيحة تحسم الجدل حول خلعها للحجاب

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 مارس 2022 05:47 مساءً - ترددت حلال الساعات الماضية شائعات حول خلع الفنانة المصرية ” حلا شيحة ” للحجاب وذلك بعد نشرها صورة لوالدتها بمناسبة عيد الأم وتحتضنها أخرى بدون حجاب دون الكشف عن وجهها .

وظن المتابعون أن من ظهرت بدون حجاب هي حلا شيحة في معايدتها لوالدتها إلا أنها كانت إبنتها الصغيرة وليست هي .

وردت حلا شيحة لحسم هذا الجدل من خلال صورة لها نشرتها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري والتي ظهرت بها وهي مرتدية الحجاب .

وكتبت في تعليقها على الصورة : ” رمضان قرَّب، اللهم بلغنا رمضان، واجعله نقلة لنا في حياتنا للأفضل، وسببًا لمحو كل الذنوب ” .

كما كتب متابع لها في تعليق له عبر إنستجرام ردا على سؤال وجهته حلا شيحة لمتابعيها عن أفكارهم حول الأعمال التي يقومون بها في رمضان : ” ما أحلاك بالحجاب ” .

لترد الفنانة حلا شيحة عليه معربة عن اعتزازها وفخرها بالحجاب فقالت : ” الحجاب شرف .. يارب أنا بحاول وربنا يتقبل ” .