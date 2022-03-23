شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر عن مشاركتها فى "مكتوب عليا" مع أكرم حسنى:فرحتى بالمسلسل ما تتوصفش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة آيتن عامر، عن سعادتها بالعمل مع الفنان أكرم حسنى، في مسلسل مكتوب عليا ، وقالت عبر حسابها الرسمى بتويتر "أنا كان نفسي اشتغل مع أكرم أصلا من زمان لانى بحبك جدا جدا،وبجد فرحتى بالمسلسل ده م تتوصفش، يارب المسلسل ينجح ويكسر الدنيا،وربنا يكرمنا وشكرا يا أكرم على كلامك المشجع دا".



ايتن عامر

وأعلنت قناة Dmc عن عرض مسلسل "مكتوب عليا" لـ أكرم حسنى وأيتن عامر وهنادى مهنا على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بجانب منصة watch it الرقمية.

ويقدم أكرم العمل فى إطار كوميدى كعادته، حيث يجسد دور شخص تنقلب حياته بسبب تعرضه للسحر، وخلال الأحداث يمر بالعديد من المواقف الكوميدية لمواجهة هذا السحر.

ويشارك فى بطولة مسلسل" مكتوب عليا" بجانب أكرم حسنى، كل من عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، أيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء.

أكرم حسنى يعود للدراما التليفزيونية بعد غياب العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "رجالة البيت"، وشارك فى بطولته النجم أحمد فهمى، وويزو، بيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.