شكرا لقرائتكم خبر عن "دون كارلو" فى بث مباشر من المتروبوليتان الأمريكية إلى الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا للعروض المباشرة التي تنقلها دار الأوبرا المصرية من المتروبوليتان الأمريكية، يبث فى السادسة مساء السبت 26 مارس على المسرح الصغير، أوبرا دون كارلو للموسيقار الإيطالي العالمى فيردى.

"أوبرا دون كارلو" مستلهمة من مسرحية تحمل نفس الاسم للشاعر والفيلسوف والمؤرخ الألماني فريدريش فون شيلر، وكتب نصها الأوبرالى المسرحي الباريسي البارز فرانسوا جوزيف ميري الذى توفى قبل الانتهاء منها واستكملها كاميل دى لوكل، وتعد أحد أعظم إبداعات فيردى وتدور فى فرنسا وإسبانيا خلال الحرب بينهما وتتناول قصة دون كارلو نجل ملك اسبانيا الذى يصل الى فرنسا ويلتقي عن طريق الصدفة باليزابيث ويقع في حبها ، وتزاد سعادتها عندما يكشفا هويتهما الحقيقية ثم تعقد معاهدة لانهاء حالة الحرب الدائرة وتتضمن نصوصها زواج اليزابيث من ملك اسبانيا والد دون كارلو وتتوالى الاحداث .

يقود الأوركسترا المايسترو يانيك نيزيت ويؤدى الأدوار الرئيسية التينور ماثيو بولنزاني في دور دون كارلو، السوبرانو سونيا يونشيفا في دور إليزابيث، المتيزوسوبرانو جيمي بارتون في دور إيبولي، الباص باريتون إريك أوينز فى دور فيليب الثاني، جون ريليا فى دور المخبر الكبير، الباريتون إتيان دوبوا في دور رودريجي.

يذكر أن أوبرا دون كارلو شهدت عدة تنقيحات وظهرت في العديد من الإصدارات حتى أثناء حياة مؤلفها وظهرت للنور لأول مرة عام 1867 في باريس وقدمت باللغة الفرنسية وفي وقت لاحق تم ترجمتها إلى الإيطالية.



أوبرا دون كارلو للموسيقار الإيطالي العالمى فيردى