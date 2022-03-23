شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر فوزى إبراهيم عضو مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين عبر حسابه على الفيس بوك عن وفاة زوجة الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد، السيدة خديجة النويسرى صباح اليوم، حيث كتب:"السيدة خديجة النويسرى زوجة الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد فى ذمة الله، وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم في مسجد الحصرى، ودفنت في مقابر الأسرة".

وكتب أيضا المنتج محمد العدل على صفحتة:"يا أيتها النفس المطمئنة، أرجعى إلى ربك راضية مرضية، فادخلى في عبادي وأدخلي جنتى..انتقلت إلى رحمة الله تعالي خديجة محمد علي حرم المرحوم الشاعر عبد الوهاب محمد ووالدة كل من كرمة عبد الوهاب محمد، ومحمد عبد الوهاب محمد، برجاء الدعاء، تعازينا القلبية".



بوست الشاعر فوزى ابراهيم

يذكر أن فاز السيناريست مدحت العدل بمنصب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، بعد إعلان نتيجة الانتخابات التى أقيمت داخل قاعة الحكمة بساقية الصاوى. الاسبوع الماضى

وتنافس على منصب رئيس الجمعية أربعة أسماء فنية، وهم الشاعر والسيناريست مدحت العدل، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صالح أبو الدهب والموسيقار منير الوسيمى.