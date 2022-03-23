شكرا لقرائتكم خبر عن دور العرض ترفع الأفلام المصرية قبل شهر رمضان استعدادًا لموسم عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد دور العرض، لرفع الأفلام المصرية المعروضة حالياً وذلك قبل حلول شهر رمضان الكريم، لاسيما أن السينمات لا تعرض أفلام مصرية في شهر رمضان، وترفع الأفلام قبل الشهر الكريم، من أجل الصيانة وتجهيز القاعات لاستقبال أفلام موسم سينما عيد الفطر الذي يعد من أبرز المواسم السينمائية في العام.

ويتواجد في دورالعرض حالياً عدد من الأفلام المقرر رفعها خلال اليومين المقبلين وهم "الجريمة" بطولة أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى وسيد رجب، و"من أجل زيكو" بطولة كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبى ومحمود حافظ ومحمد محمود، و"حامل اللقب" بطولة هشام ماجد ودينا الشربينى ومحمد سلام وأحمد فتحى.

إضافة إلى أفلام "11:11" بطولة إياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبى، "قمر 14" بطولة خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، غادة عادل، احمد حاتم، شيرين رضا، أسماء أبو اليزيد، "تماسيح النيل" بطولة مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى وخالد الصاوى وهنادى مهنى، "الكاهن" بطولة اياد نصار وغادة عادل وحسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمود حميدة.

وتستعد دور العرض لاستقبال أفلام موسم عيد الفطر المقبل، حيث أن هناك عدد من الأفلام المرشحة للعرض في الموسم وعلى رأسهم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، وفيلم "زومبى" بطولة على ربيع وهاجر أحمد وحمدى الميرغنى، و"العيل" بطولة أحمد حلمى وروبى ونسرين أمين وعدد آخر من الأفلام.