شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تلتقى صدفة بالفنانة ماجدة الرومى..وتعلق: ما حدا بيعدى مطرحك بقلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة مايا دياب، متابعيها صورة تجمعها بالنجمة ماجدة الرومى، وقد قابلتها صدفة على الطائرة، عبر حسابها على تويتر، وكتبت مايا دياب، قائلة:"شو حلوة الصدفة لما تجمعنا بشخص بنحمله كل الحب والاحترام والتقدير نجمة لبنان وسيدة التواضع، بالفن كبيرة وبالوطنية أكبروأكبرالسيدة ماجدة الرومى ما حدا يملئ مطرحك بقلبى بحبك".



ماجدة الرومى و مايا دياب

وتعد ماجدة الرومى واحدة من أهم النجمات على الساحة الغنائية العربية تتميز بصوت دافئ وعذب يجذبك ويشد انتباهك، المطربة اللبنانية ماجدة الرومى ابنة الموسيقار الكبير حليم الرومى علمها والدها أصول الغناء منذ طفولتها وانطلقت بعالم الشهرة والفن فى السبعينيات بعد مشاركتها فى برنامج اكتشاف المواهب "استوديو الفن" وبعدها قدمت أولى أغنياتها "عم بحلمك يا حلم يا لبنان".

رحلة ماجدة الرومى بدأت عام 1974حينما كشفت عن ميلاد نجمة كبيرة، وغنّت للفنانة الراحلة ليلى مراد أنا قلبى دليلى، أمام لجنة تحكيم لأول مرة في برنامج ستوديو الفن للهواة على شاشة تلفزيون لبنان وحصلت على ميدالية ذهبية كأفضل موهبة فنية شابة.

كما طرحت مايا دياب مؤخرًا، أغنيتها باللهجة المصرية بعنوان "الكعب العالي" من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة، عبر قناتها على اليوتيوب، والكليب من إخراج اللبنانية شيرين خوري.

وظهرت مايا دياب في كليب الأغنية بطريقة جديدة نالت استحسان عدد كبير من المتابعين وبلوكات مختلفة وبطريقة غريبة تماشيا مع أجواء الأغنية الإيقاعية الراقصة.