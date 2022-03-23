عثمان محمد علي: سقطت في مسلسل "بابلو" مصابا بجلطة في المخ قد تتسبب في اعتذاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان عثمان محمد علي، صورة له من كواليس تصوير مسلسل "بابلو" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

وعلّق عثمان، على الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "هذه الصورة من مسلسل بابلو مع النجم حسن الرداد، قد سقطت فيه مصابا بجلطة في المخ، مازالت آثارها معي شديدة، وقد تتسبب في اعتذاري عن إكمال دوري في المسلسل، حيث أن الأطباء يرون أن العلاج قد يستغرق مدة طويلة، والمسلسل إذاعة شهر رمضان المبارك، والله الشافي المعافي بقدرته ورحمته، ودعائكم إن شاء الله".

وكان الفنان الكبير عثمان محمد علي، أصيب بجلطة منذ أيام، ونُقل وقتها للمستشفى.

مسلسل "بابلو" بطولة النجوم: حسن الرداد، أروى جودة، مصطفى فهمي، ونجلاء بدر، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، عمر الشناوي وغيرهم، من تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج ممدوح شاهين.

ويعرض مسلسل "بابلو" في رمضان 2022، على قناة "المحور" بشكل حصري في مصر، وخارجيا على قنوات "أبو ظبي" و"osn" و"art"، بالإضافة لعرضه على منصة "ڤيو Viu".