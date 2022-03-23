رمضان 2022.. أحمد السعدني: "بطلوع الروح" مليء بالمواجهات والمفاجآت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال النجم أحمد السعدني، إن مسلسل "بطلوع الروح" المقرر عرضه عبر شاشة "mbc مصر" في موسم مسلسلات رمضان 2022؛ مليء بالمواجهات بين عدة أطراف.

وعن دور "عمر"، يقول السعدني، في بيان صادر عن "mbc مصر": "هو إنسان من أصول بسيطة وكان متفوقاً في دراسته، فحصل بناء على ذلك على منحة دراسية في الجامعة الأميركية، وكان غريباً عن هذا المحيط، لكنه من الأساس شاب ملتزم، يُعجب بـ(روح - منة شلبي) لكنه إعجاب من طرف واحد فقط منذ أيام الجامعة".

ويضيف: "بعد ثورة 30 يونيو ومع طرد الإخوان، ينزح مع النازحين ليستقر به المطاف في داعش، وهناك سيتعرف المشاهد إلى تفاصيل غريبة، أعتقد أنها ستكون جديدة عليه".

ويشير إلى أن "اللقاء بين (روح وعمر) سيكون لقاء طال انتظاره، وسيتبع ظهور (عمر) في حياتها مجدداً أحداث كثيرة ومهمة"، لافتاً إلى أن "الشخصية تحمل مفاجآت كثيرة، يكتشفها المشاهد تباعاً في خلال الحلقات".

تفاصيل مسلسل بطلوع الروح رمضان 2022

وتروي أحداث مسلسل "بطلوع الروح" حكاية "روح"، التي كانت تعيش حياة عادية، إلى أن يخدعها زوجها "أكرم" بالتنسيق مع أحدهم ويسافر بها إلى مركز لعمليات "داعش"، هناك تلتقي روح بنماذج مختلفة من الناس من بينهم "أم جهاد" زعيمة الجناح النسائي للتنظيم التي انعدمت الرحمة في قلبها، و"الدكتور نور" الذي يعمل مع هيئة مستقلة ويحاول إنقاذ المصابين، وشخصيات كثيرة أخرى، فهل تتحول "روح" رغماً عنها إلى عضو في التنظيم الإرهابي المتطرف أم تتمكن من الهروب والعودة إلى ديارها سالمة؟

أبطال مسلسل بطلوع الروح رمضان 2022

مسلسل "بطلوع الروح" من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، ويُعرض حصرياً على "MBC مصر" في رمضان 2022.

قناة عرض مسلسل بطلوع الروح رمضان 2022

يُعرض مُسلسل "بطلوع الروح" حصرياً على قناة "MBC مصر" في رمضان 2022، بالإضافة لعرضه عبر منصة "شاهد".