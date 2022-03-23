رمضان 2022.. إلهام شاهين: أتوقع الكثير من الجدل حول مسلسل "بطلوع الروح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت النجمة إلهام شاهين، إن مسلسل "بطلوع الروح" المقرر عرضه عبر شاشة "mbc مصر" في موسم مسلسلات رمضان 2022؛ يقدم رسالة هامة، وتتوقع له أن يحدث جدلاً واسعاً.

أضافت إلهام، في بيان صادر عن "mbc مصر": "منذ قرأت الدور، لم أتمكن من النوم بصورة طبيعية من شدة القلق.. أطلّ بشخصية (أم جهاد)، وهي قائدة (لواء الخنساء) أي أنها زعيمة داعش النسائية، امرأة تعتبر نفسها مقاتلة، وهي قوية الشخصية وعنيفة وتنفذ ما تقول".

وتستطرد شاهين: "على صعيد شخصي، أشمئز من هذه الشخصية، فلا شيء يجمع بين إلهام وأم جهاد ولكنه دور معقد يحمل في سياق العمل رسائل أخلاقية وفكرية هامة للمشاهد".

وتشرح أن "أم جهاد ستتعاطف بداية مع روح كونها مصرية، إذ تعتقد أنها آتية بإرادتها للتطوع في داعش، لكنها ستكشف عن وجهها الحقيقي ما أن تعلم أن روح استُدرجت إلى هذا المكان، وأنه لم يكن خيارها الشخصي".

وتضيف: "لأول مرة أشعر بالقلق إلى هذا الحد عندما أقرأ عملاً، ولعلها أغرب شخصية ألعبها في حياتي بعد أكثر من 100 فيلم وأكثر من 50 مسلسلاً".

وتؤكد شاهين على أن "العمل فنياً، مصنوع على أعلى المستويات لجهة الكتابة والديكورات والممثلين، وستكون الفكرة مثيرة للجدل دون شك".

تفاصيل مسلسل بطلوع الروح رمضان 2022

وتروي أحداث مسلسل "بطلوع الروح" حكاية "روح"، التي كانت تعيش حياة عادية، إلى أن يخدعها زوجها "أكرم" بالتنسيق مع أحدهم ويسافر بها إلى مركز لعمليات "داعش"، هناك تلتقي روح بنماذج مختلفة من الناس من بينهم "أم جهاد" زعيمة الجناح النسائي للتنظيم التي انعدمت الرحمة في قلبها، و"الدكتور نور" الذي يعمل مع هيئة مستقلة ويحاول إنقاذ المصابين، وشخصيات كثيرة أخرى، فهل تتحول "روح" رغماً عنها إلى عضو في التنظيم الإرهابي المتطرف أم تتمكن من الهروب والعودة إلى ديارها سالمة؟

أبطال مسلسل بطلوع الروح رمضان 2022

مسلسل "بطلوع الروح" من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، ويُعرض حصرياً على "MBC مصر" في رمضان 2022.

قناة عرض مسلسل بطلوع الروح رمضان 2022

يُعرض مُسلسل "بطلوع الروح" حصرياً على قناة "MBC مصر" في رمضان 2022، بالإضافة لعرضه عبر منصة "شاهد".