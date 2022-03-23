رمضان 2022| تفاصيل مسلسل "بطلوع الروح".. منة شلبي في قبضة داعش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت قناة "MBC مصر"، تفاصيل مسلسل "بطلوع الروح" والذي يُعرض عبر شاشتها حصريا في موسم مسلسلات رمضان 2022.

قصة مسلسل بطلوع الروح رمضان 2022

وفي بيان معنوّن بـ"منة شلبي في قبضة داعش"، كشفت "MBC مصر" قصة مسلسل "بطلوع الروح"، حيث "امرأة تصحو لتجد نفسها في مكان غريب عنها، وتكتشف أن زوجها استدرجها إلى أحد مراكز عمليات داعش، فتجد نفسها مضطرة لمواجهة الحياة الجديدة".

وتروي الأحداث حكاية "روح"، التي كانت تعيش حياة عادية، إلى أن يخدعها زوجها "أكرم" بالتنسيق مع أحدهم ويسافر بها إلى مركز لعمليات "داعش"، هناك تلتقي روح بنماذج مختلفة من الناس من بينهم "أم جهاد" زعيمة الجناح النسائي للتنظيم التي انعدمت الرحمة في قلبها، و"الدكتور نور" الذي يعمل مع هيئة مستقلة ويحاول إنقاذ المصابين، وشخصيات كثيرة أخرى، فهل تتحول "روح" رغماً عنها إلى عضو في التنظيم الإرهابي المتطرف أم تتمكن من الهروب والعودة إلى ديارها سالمة؟

أبطال مسلسل بطلوع الروح رمضان 2022

مسلسل "بطلوع الروح" من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، ويُعرض حصرياً على "MBC مصر" في رمضان 2022.

قناة عرض مسلسل بطلوع الروح رمضان 2022

يُعرض مُسلسل "بطلوع الروح" حصرياً على قناة "MBC مصر" في رمضان 2022، بالإضافة لعرضه عبر منصة "شاهد".