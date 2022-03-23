مي فاروق تغني "بنت مصر" في احتفالية الأم المثالية 2022 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قدّمت الفنانة مي فاروق أغنية "بنت مصر"، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022.

وكرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نماذج من السيدات المصريات والأم المثالية على مستوى الجمهورية، حيث منح وسام الكمال من الطبقة الثانية للسيدة وحيدة الديداموني من محافظة الشرقية "الأم المثالية " على مستوى الجمهورية.

كما منح الرئيس السيسي، السيدة سميرة هاشم من محافظة سوهاج "الأم المثالية" الثانية على مستوى الجمهورية، كما كرّم الفنانة فريدة فهمي، وغيرهن.

جاء ذلك خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.​